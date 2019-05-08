Sanatçıların "Her şey güzel olacak" paylaşımı tartışması! Gökçek'de dahil oldu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Her şey çok güzel olacak" diye paylaşım yapan sanatçılara tepki gösterilmemesini eleştiren Yusuf Güney'e destek verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bana şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret, küfür kalmadı. 'Sanatçı tarafsız olmalıdır' dediniz, ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz?" diye yazan Yusuf Güney'e destek çıktı.

"Yusuf Güney de sanatkar"

"Yusuf Güney de sanatkar" diyen Gökçek'in paylaşımı binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesi sonrası mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, "Sanatçıymış konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış konuşamazmış, konuşacak. Artık konuşma vakti" demişti.

İmamoğlu'nun bu ifadesi sonrası çok sayıda sanatçı, Twitter hesaplarında "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı yapmıştı.