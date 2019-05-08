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Uludağ'da Mayıs ayında kar sürprizi

Uludağ'da Mayıs ayında kar sürprizi

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a Mayıs ayında kar sürprizi. Uludağ'da dünden beri kar yağışı aralıklarla devam ediyor.


Uludağda sezon kapanmıştı ama dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı yer yer 6 santimetreye kadar ulaştı. Uludağ'daki bir otelin işletmecisi Harbi Türk, "Uludağ’da Mayıs ayında hala kış bitmedi, kar yağmaya devam ediyor. Havalar soğuk, bütün tesisler kapalı, fakat kar yağmaya devam ediyor, Uludağ’ı görmek isteyen bütün tatilcileri bekleriz'' diye konuştu.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının bölgede eksi 10 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

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