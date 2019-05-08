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Vatan Partisi 23 Haziran seçimlerine girecek mi? Doğu Perinçek açıkladı

Vatan Partisi 23 Haziran seçimlerine girecek mi? Doğu Perinçek açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'da yenilenecek olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine, 31 Mart'ta aday olan Mustafa İlker Yücel ile gireceklerini duyurdu.

İSTANBUL'da Yüksek Seçim Kurulu'nun yeniden seçim kararı sonrası, partilerin 23 Haziran'da yapılacak olan seçime aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu olmuştu.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, İstanbul seçimi için partisinin kararını açıkladı. 31 Mart'taki adayları Mustafa İlker Yücel ile 23 Haziran seçimine gireceklerini belirten Perinçek, açıklamalarına şu şekilde devam etti: 

ilker yücel

“YSK kararından sonra, derinleşen ekonomik krize siyasi kriz de eklenmiş oldu. Türkiye çok derin bir krizin içinde. Türkiye sadece İstanbul sorunuyla değil bir hükümet sorunuyla karşı karşıya. Türkiye bir arayış dönemine girmiştir. Bu arayış hem iktidar hem de muhalefet açısından geçerlidir.

İBB seçimlerinde adayımız Mustafa İlker Yücel, yine yetki isteyecektir.


Ancak umut da vardır. Vatan Partisi milleti seçeneksiz bırakmaz. Kimse bunu bizden beklemesin. AK Parti ve CHP'nin Türkiye'yi içine soktukları çıkmazdan Vatan Partisi, üretim ekonomisi programıyla, terörü temizleme programı ve Atlantik'e karşı Avrasya programıyla Türkiye'ye çözüm sunuyor.”

31 Mart'ta kaç oy almıştı?

Vatan Partisi'nden 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Başkan adayı olan Mustafa İlker Yücel, 17.377 oy almıştı.

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