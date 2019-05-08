Kars’ta Jandarma 180. yıldönümünü ağaç dikerek kutladı

Kars’ta Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180’inci yılı etkinlikleri kapsamında ‘180 yılda 180 bin ağaç’ sloganı ile fidan dikimi yapıldı.



Kars Jandarma Komutanlığı ‘Jandarma Ormanı’nda gerçekleştirilen fidan dikimine Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, jandarma personeli ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, “Jandarmanın 180. Yıldönümü nedeniyle düzenlediğimiz etkinliklerden bir tanesi de ağaç dikim kampanyasıdır. Bu yıl Kars merkezinde burada 500 ilçelerimizde de 2 bin olmak üzere toplam 2 bin 500 tane ağaç dikerek yeşillendirme faaliyetlerine katkıda bulunacağız” dedi.

Jandarma ormanına 500 çam fidan

Daha sonra söz alan Kars Valisi Türker Öksüz, “Kars yeşil yönünden, ağaç yönünden çok zengin bir il değil. Onun için bunu zenginleştirmemiz lazım.Bu dönem bütün kurumlarımızı ağaç dikilmesi ve bunun korunması yönünde motive etmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki , bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, herkes ağaç dikme konusunda hassas olsun,duyarlı olsunlar. Jandarma ile birlikte diğer kurumlarda bunu takip eder. Üniversitemiz ve bizde ileri ki günlerde inşallah Harakani Hazretlerinin önündeki alandan başlayarak peyzaj çalışması yaparak orada da bir takım yeşillendirmeler yapacağız. Umuyorum ki orman alanı yönünden ağaçlık alan yönünden ilimizi daha da zenginleştiririz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Jandarma Ormanı’na 500 çam fidanının dikimi yapıldı. Dikilen fidanlara can suyu verildi. Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçelerde de yaklaşık 2 bin çam fidanının dikimi yapılacak.