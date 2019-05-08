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Yeni Asya gazetesinden YSK’nın kararıyla ilgili olay karikatür

Yeni Asya gazetesinden YSK’nın kararıyla ilgili olay karikatür

Nurcuların bir kolu olan Yeni Asya'cıların yayın organı Yeni Asya gazetesi, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptalini eleştirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul ile ilgili kritik kararı verdi. YSK, İstanbul’da seçimlerin yeniden yapılmasına hükmetti. İstanbul 23 Haziran’da sandık başında olacak.

Yeni Asya gazetesi, YSK’nın İstanbul seçimlerini iptalini eleştirdi.

Karara “Hukuka ve vicdana sığmadı” başlıklı manşetle karşı çıkan gazetesinin birinci sayfasında yer alan akrikatür dikkat çekti.

Karikatürde “kul hakkı” mesajı verildi.

İşte o gazete:

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