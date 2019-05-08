DGS başvurusu yapma ekranı TC numarası ile DGS başvuru ekranı

Eğitimini 2 yıldan 4 yıla uzatmak isteyen öğrencilerin gireceği DGS sınavı için başvurular bugün sona eriyor. Geç başvurular ise 21 Mayıs'ta yapılacak. 30 Haziran'da yapılacak DGS sınavı için ÖSYM başvuru kılavuzu yayınladı. Peki DGS başvuru ücreti kaç para, hangi bankalara yatırılacak?

Binlerce üniversite öğrencisi için bugün kritik gün, DGS başvuruları bugün yani 8 Mayıs'ta sona eriyor. Üniversite eğitimini 2 yıldan 4 yıla çıkarmak isteyen öğrenciler bugün mesai bitimine kadar DGS başvurularını yapacak. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır, DGS başvuru ücreti kaç para ve ödemeler hangi bankaya yapılacak? Yılda bir kez yapılan DGS sınavı ise 30 Haziran'da yapılacak. DGS başvuru ücreti 120 lira olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti ise 180 lira olacak.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ: 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 26 Nisan 2019 tarihinde başladı. 8 Mayıs 2019 tarihinde yani bugün sona eriyor. DGS geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2019.

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DGS ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR: DGS sınav başvurusu yaparken ücret ödemesini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirsiniz. Eğer online ödeme yapmak istemiyorsanız ÖSYM’nin DGS kılavuzunde belirtilen bankalara giderek de ödeme yapabilirsiniz. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuzun kabul edilmeyeceğini unutmayın.

BANKADA ÖDEME: Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

ONLİNE ÖDEME: ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yeralan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak ödeme yapabilirsiniz.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

-DGS’ye başvuru yapacakların ÖSYM’nin osym.gov.tr adresinden ‘Aday İşlemleri Sistemi’ne aday şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanarak giriş yapmaları gerekiyor. Şifresini unutanlar E Devlet bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, başvurularını başvuru merkezinden yapmaları gerekiyor. DGS kılavuzunda ‘geçerli fotoğraf’ ve ‘geçerli eğitim bilgisi’ şöyle anlatılmıştır;

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgileri geçerli olanlar.

– Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler.