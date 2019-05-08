Diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet kesin cevabı verdi

Diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet İşleri Başkanlığı cevabı nedir araması binlerce kişi tarafından merak edildi. Mübarek Ramazan ayı başladı. Uzun süre aç kalacak vatandaşlar ağzılarının kokmaması için dişlerini fırçalamak istiyor peki bu durum orucu bozar mı, o günün kazası tutmak gerekir mi? Diyanet en son cevabı verdi.

Diş fırçalamak orucu bozar mı, diş macunu yanlışlıkla yutulursa oruç bozulur mu, kaza orucu tutmak mı gerekir soruları binlerce vatandaşın gündeminde. Mübarek Ramazan ayı başladı milyonlarca müslüman oruç tutuyor. Uzun süre aç kalacak vatandaşlar ağızlarının kokmaması için dişlerini fırçalamak, nefesini ferah tutmak istiyor. Peki bu durum sakıncalı mı, diş fırçalamak orucu bozar mı bu konuda en net cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı verdi.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre; oruçluyken diş fırçalama esnasında diş macunu yahut suyu boğaza kaçırılmadığı müddetçe diş fırçalamakla oruç bozulmamaktadır. Fakat, diş macunu ya da suyun boğaza kaçması durumunda oruç bozulmakta olup, kazası gerekmektedir. Bu nedenle suyun ve diş macununun boğaza kaçma ihtimali bulunduğundan çok gerekmediği sürece oruçluyken diş fırçalamak uygun görülmemektedir, bunun yerine imsaktan önce veya iftardan sonra fırçalanması önerilmektedir.

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR: Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan şeylerin tüketilmesi orucu bozar ve durum kazayı gerektirir.

Unutarak yemek içmek veya cinsî münasebette bulunmak orucu bozmaz. Ancak oruçlu olduğunu hatırladığı anda, bu işleri yapmaktan anında uzaklaşmalıdır. Peygamber Efendimiz, ”Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir” buyurmuştur (Buhari, ”Savm”, 26). Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur, kaza edilmesi gerekir.

En uzun oruç tutacak ülke : Coğrafi konumları nedeniyle İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, iftar sofralarına gece yarısına kısa süre kala oturacak. Norveç, Danimarka, İzlanda ve İrlanda gibi ülkelerde iftar sofrasından kalkan Müslümanlar, kısa süre sonra sahur hazırlıklarına başlayacak. Örneğin Norveç (Alesund) 22.34'te Göroland'da (Nuuk) 22.41'de İzlanda (Reykjavik) 22.42'de iftar edilecek, birkaç saat sonra ise yeni günün orucu başlamış olacak.

Almanya - Belçika - Hollanda oruç saatleri : Gurbetçilerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde de oruç süresi 17 ile 18 saati buluyor. Ramazan'ın ilk günü Berlin'de 21.02, Brüksel'de 21.32, Paris'te 21.32 ve Viyana'da 20.34'te oruç açılacak. Soydaşların yaşadığı Sofya'da ilk iftar saat 20.48'de, Kırcaali'de 20.37'de, Dobruca'da 20.33'te, Filibe'de 20.41'de, Varna'da 20.32'de yapılacak. Batı Trakya'daki İskeçeli Müslümanlar, saat 20.38'de, Gümülcine'de ise 20.36'de iftar sofrasına oturacak.