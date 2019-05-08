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Aday çıkaracak mı? Saadet Partisi'nden çok kritik "İstanbul" çıkışı!

Aday çıkaracak mı? Saadet Partisi'nden çok kritik "İstanbul" çıkışı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'da aday çıkaracak mı? sorusuna Twitter'dan yanıt verdi. SP Lideri, ''İstanbul seçimleri ile ilgili kararımızı geniş bir istişareden sonra vereceğiz'' diye yazdı.

YSK'nın İstanbul seçimini iptal ettiği karar sonrası siyasi partilerdeki hareketlilik sürüyor.

23 Haziran'da tekrar yapılacak olan seçimlere ilişkin konuşan Karamollaoğlu, ''İstanbul seçimleri ile ilgili kararımızı geniş bir istişareden sonra vereceğiz" dedi. Öte yandan Karamollaoğlu, YSK'nın İstanbul kararını sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla eleştirdi.

"Hukuk kurallarının hiçe sayılmasıdır"

Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

-Ülkemizin en önemli gündem maddesi Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerine ilişkin vermiş olduğu karardır. Sözü hiç uzatmadan, dolandırmadan ifade etmek istiyorum ki bu karar; hukuk kurallarının yanlış yorumlanması değil hukuk kurallarının hiçe sayılmasıdır.

"İstanbul kararı bir faciadır"

-YSK'nın İstanbul kararı bir faciadır, cinayet mesabesindedir, hukukun katledilmesidir.

"Kamu vicdanında apaçık bir hak gasbı olduğu kanaati hakimdir"

-Bu karar Yüksek Seçim Kurulu’nun alnına vurulmuş kara bir leke olarak tarihe geçecektir. Bu durumun kamu vicdanında apaçık bir hak gasbı olduğu kanaati hakimdir. Böyle bir kararın alınmasına neden olanlar da kuşkusuz milletimizin vicdanında mahkûm olmuşlardır.

SP Lideri Karamollaoğlu'nun ilgili tweetleri şöyle:

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