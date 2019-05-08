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Valbuena'nın kaderi belli oldu

Valbuena'nın kaderi belli oldu

Fenerbahçe, Valbuena'nın yerine daha kaliteli ve daha uygun fiyatta bir futbolcu bulmazsa Fransız yıldızla yoluna devam edecek.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena gelişmesi yaşanıyor.

Fenerbahçe yönetimiyle oturup sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdiren Valbuena, yeni sezonda da Fenerbahçe’de kalmak istiyor. Fransız yıldız, 2.8 milyon Euro’luk yıllık ücretinde indirim yapmayı da kabul etti. Ancak kalıp kalmayacağı hâlâ garanti değil.

Valbuena'nın yerine daha kaliteli isimler alınırsa yollar ayrılacak. Ancak transfer döneminde aranılan isim bulunamazsa Valbuena ile devam edilecek.

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