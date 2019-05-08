Bakan Bekir Pakdemirli'den üretici ve yatırımcıya 400 milyon TL hibe müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-II 6. Başvuru Çağrısı ile toplam 60 milyon euro, yani yaklaşık 400 milyon liralık hibeyi üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı-II (IPARD) kapsamında üreticilere ve yatırımcılara 60 milyon euroluk hibe sundu. Bakan Bekir Pakdemirli, süs bitkileri, arıcılık ve kültür balıkçılığı sektörlerinin destekleneceğini açıkladı.

IPARD-II 6. başvuru çağrı ilanı toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve davetlilerin katılımı ile Ankara Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, "Biz kırsalı uzak bir diyar olarak görmüyoruz, gidilmeyen görülmeyen yerler olarak görmüyoruz. Biz kırsalı üretimin kucağı, kalkınmanın merkezi olarak görüyoruz.

Kırsaldaki yatırımları arttırmak, üretime katkı sağlamak, istihdama destek olmak için yeni bir hibe paketini bugün açıklayacağız. Yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, ülkemize katma değer sağlayan her girişimcimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Vergi muhafiyeti de söz konusu''

IPARD programının bütçesini ve şartlarını açıklayan Bakan Pakdemirli, "IPAR programı uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumumuz (TDK) 42 ilimizde hibelerini yatırımcılarla buluşturuyor. IPARD sayesinde kırsal 10 milyar tutarında yatırım yapıldı. 60 bin yeni istihdam oluşturuldu.

IPARD programında vergi muafiyeti de söz konusu, bu muafiyetin yatırımcıya büyük bir katkı sağladığını özellikle ifade etmek istiyorum. IPAR'daki 6. çağrı ile toplam 60 milyon euro, yani 400 milyonluk hibeyi üreticimize ve yatırımcımıza sunuyoruz. 60 milyon euronun yüzde 75'i Avrupa Birliği, yüzde 25'i ulusal kaynaktan oluşuyor" ifadelerini kullandı.