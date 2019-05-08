HABER /  SPOR

FIFA'dan Chelsea'ye kötü haber

Anadolu Ajansı
FIFA'dan Chelsea'ye kötü haber

İngiliz kulübü, iki dönem transferden men cezası için FIFA'ya yaptığı itirazdan sonuç alamadı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İngiltere temsilcisi Chelsea'nin transfer yasağına yaptığı itirazı reddetti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle şubat ayında aldığı iki dönem transferden men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği kaydedildi. 

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Londra ekibinin, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) gitme hakkı bulunuyor. 

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, cezası nedeniyle bu yaz ve gelecek sezon ara transfer döneminde futbolcu satabilecek ancak kadrosuna yeni isimler katamayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Varank'tan Davutoğlu ve Gül'e sert tepki olay sözler
Mustafa Varank'tan Davutoğlu ve Gül'e sert tepki olay sözler
Tolga Öcal bilerek mi itti? Yüzme yarışındaki skandalın görüntüleri
Tolga Öcal bilerek mi itti? Yüzme yarışındaki skandalın görüntüleri
Sanatçı Ege, İmamoğlu için yazdı! İşte sosyal medyayı sallayan o şarkı
Sanatçı Ege, İmamoğlu için yazdı! İşte sosyal medyayı sallayan o şarkı
Financial Times gazetesinden bomba 23 Haziran yorumu! Şok etkisi yaratacak
Financial Times gazetesinden bomba 23 Haziran yorumu! Şok etkisi yaratacak
Sanatçıların "Her şey güzel olacak" paylaşımı tartışması! Gökçek'de dahil oldu
Sanatçıların "Her şey güzel olacak" paylaşımı tartışması! Gökçek'de dahil oldu
Mansur Yavaş belediye ihalesini canlı yayınla halka açtı
Mansur Yavaş belediye ihalesini canlı yayınla halka açtı
ÖNCEKİ HABERLER
Robot Olimpiyatları'nda 3’üncü oldular
Robot Olimpiyatları'nda 3’üncü oldular
19 Mayıs şiirleri uzun 3 kıtalık 19 Mayıs kısa şiirler sayfası
19 Mayıs şiirleri uzun 3 kıtalık 19 Mayıs kısa şiirler sayfası
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi gün kutlanacak
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi gün kutlanacak
Tolga Öcal kimdir yüzme yarışında ne yaptı kaç yaşında, nereli?
Tolga Öcal kimdir yüzme yarışında ne yaptı kaç yaşında, nereli?
Diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet kesin cevabı verdi
Diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet kesin cevabı verdi
Öpüşmek orucu bozar mı Nihat Hatipoğlu cevapladı
Öpüşmek orucu bozar mı Nihat Hatipoğlu cevapladı
Aday çıkaracak mı? Saadet Partisi'nden çok kritik "İstanbul" çıkışı!
Aday çıkaracak mı? Saadet Partisi'nden çok kritik "İstanbul" çıkışı!
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Yorumlar