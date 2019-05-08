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Haber siteleri sıralamasında internethaber ilk 10'da yer aldı

Haber siteleri sıralamasında internethaber ilk 10'da yer aldı

TÜRKİYE'nin en çok okunan haber siteleri sıralamasında Nisan ayı verileri açıklandı. Buna göre ilk 10'da internethaber.com sitesi de yer aldı.

Dijital dünyadaki reyting sıralamaları belli oldu. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen haber siteleri sıralamasında ilk 10'da bildik adresler yer aldı. 

Uluslararası bağımsız dijital ölçüm şirketi SimilarWeb, Nisan 2019 rakamlarını sitesinde duyurdu.

İnternethaber.com sitesi Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 9’uncu haber sitesi oldu. İşte en çok ziyaret edilen ilk 10 haber sitesi sıralaması:

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