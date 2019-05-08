HABER /  RAMAZAN

Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek için neler yapılmalıdır?

Ramazan ayında ağız kokusunu önlemek için neler yapılmalıdır?

Oruçluyken ağız kokunu önlemek için tavsiyelerde bulunan Diş Hekimi Mahmut Genç, "Ramazan sonrası mutlaka diş hekiminize başvurmalı ve tedaviler için randevu almalısınız” dedi.

Bu manevi ayda ibadetlerimizi yerine getirip oruç tutarken birçok insanın çekindiği ve psikolojik olarak rahatsızlık hissettiği durum ağız kokusudur. Oruçlu bir bireyde açlığın verdiği ağız kokusunun önüne geçmek için ağız ve diş sağlığımıza Ramazan ayında da son derece dikkat etmemiz gerekir.

Ağız içinde bulunan mevcut çürükler, uyumsuz kaplamalar, iltihaplı diş etleri ve gıda biriken dil yüzeyi ağız kokularına sebep olur.

Açlık ile birlikte bu problemlerin varlığının rahatsız edici kokuya sebep olduğunu ifade eden Dt. Genç, ramazan ayı için şu önerilerde bulundu:

- İftar ve sahurdan sonra mutlaka dişler diş etleri ve dil yüzeyi fırçalanmalı alınan her gıdadan sonra ağız çalkalanmalıdır.
- Diş ipi ve alkolsüz ağız gargaraları bu dönemde ek olarak kullanılabilir.
- Sabah macunsuz olarak fırça ile mutlaka dişler fırçalanmalıdır.
- iftar ve sahurda ağır yağlı gıdalardan ziyade sebze ve meyve ağırlıklı tüketim yapılabilir.
- Ağız kuruluğunu önlemek için ev yapımı limonata içilebilir.
- Ağız kuruluğu ve açlık sebebi ile mevcut problemler Ramazan ayı boyunca hızla ilerleyebilir.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e 'tehdit' yanıtı
Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e 'tehdit' yanıtı
İşte Sinan Gümüş'ün yeni takımı
İşte Sinan Gümüş'ün yeni takımı
Kemal Öztürk'ün Yeni Şafak'ta yayınlanmayan yazısında "İmamoğlu" damgası!
Kemal Öztürk'ün Yeni Şafak'ta yayınlanmayan yazısında "İmamoğlu" damgası!
Valbuena'nın kaderi belli oldu
Valbuena'nın kaderi belli oldu
Bakan Bekir Pakdemirli'den üretici ve yatırımcıya 400 milyon TL hibe müjdesi
Bakan Bekir Pakdemirli'den üretici ve yatırımcıya 400 milyon TL hibe müjdesi
FIFA'dan Chelsea'ye kötü haber
FIFA'dan Chelsea'ye kötü haber
ÖNCEKİ HABERLER
Fitre miktarı ne kadar kimlere fitre ve fidye verilir?
Fitre miktarı ne kadar kimlere fitre ve fidye verilir?
Haber siteleri sıralamasında internethaber ilk 10'da yer aldı
Haber siteleri sıralamasında internethaber ilk 10'da yer aldı
2019 Ramazan'da tutamadığımız oruç günlük ne kadar?
2019 Ramazan'da tutamadığımız oruç günlük ne kadar?
Uğurcan Çakır'ın gözü ikincilikte
Uğurcan Çakır'ın gözü ikincilikte
Harry ve Meghan’ın yeni bebekleri ilk kez kamera karşısında
Harry ve Meghan’ın yeni bebekleri ilk kez kamera karşısında
2019 muharrem orucu ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
2019 muharrem orucu ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Sahurdan sonra uykuda cünüp olunca oruç bozulur mu?
Diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet kesin cevabı verdi
Diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet kesin cevabı verdi
Yorumlar