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İşte Sinan Gümüş'ün yeni takımı

İtalyan medyası, Galatasaraylı Sinan Gümüş'ün sezon sonunda Serie A takımlarından Genoa'ya imza atacağını yazdı.

Sezon sonu Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Galatasaray'ın golcü ismi Sinan Gümüş ile igili İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport gazetesi, Sinan'ın sezon biter bitmez İtalya'ya giderek kendisini Genoa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza atacağını yazdı.

Sinan Gümüş ne demişti?

Sinan Gümüş, takımın derbi maç için tesislerden ayrılışı sırasında uğurlamayı çeken Diagne'nin videosunda, taraftarlara "Suriyeli" benzetmesi yapmıştı.

Özür dilemişti
Instagram hesabında Galatasaray taraftar grubu ultrArslan'ın kendisine yönelik tepkilerini de paylaşan Sinan Gümüş, "Pazar gecesi bu konuyla ilgili özür dilemiştim. O günden bu yana kulübümün ve hocamın bir şey yapmasına gerek kalmadan, üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Bazı şeyleri geri alamıyorsunuz. Bu açıklamayı da anlıyorum. Bu vesileyle kırdığım ve üzdüğüm herkesten tekrar özür dilerim." ifadelerine yer vermişti.

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