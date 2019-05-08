Volkswagen 30 bin avroluk elektrikli otomobilini satışa sundu

Alman merkezli otomobil üreticisi Volkswagen, ID.3 olarak adlandırılan tam elektrikli hatchback modelini 30 bin avronun altında başlangıç fiyatı ile ön siparişe açtığını duyurdu.

Volkswagen'in resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa’da 29 ülkede tüketiciler şirketin internet sitesinden bin avro depozit yatırarak ön sipariş verebilecek.

Ön siparişlerin 30 bin adetle sınırlı olacağının belirtildiği açıklamada, tam elektrikli hatchback modellerin menzilinin bataryaya göre 330 kilometre ile 550 kilometre arasında değiştiği ifade edildi.