Ergin Ataman: Anadolu Efes ruhu geri döndü

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı Dörtlü Final'e taşıyan başantrenör Ergin Ataman, geçmiş sezonlarda Avrupa'da başarılar elde eden lacivert-beyazlı takımın geri döndüğünü söyledi.

Anadolu Efes'in geçmiş dönemlerde de hep bu seviyelerde olduğunu ama play-off'ta elendiği sezonlar da yaşadığını hatırlatan Ataman, kulübün medya gününde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yeniden basketbolu sevdirmeyi başardık. Renkler dışında da iyi basketbol oynayan, iyi mücadele eden takımın halkımız tarafından sevildiğini gördük. 'Efes ruhu geri dönüyor' diye sezon ortasında söylemiştim. Anadolu Efes ruhu geri döndü. Sezon sonunda hangi noktaya geleceğimizi bilmiyorum. Avrupa Ligi'nde şampiyon olsak da final oynasak da artık Anadolu Efes geri döndü. İnşallah bundan sonra böyle devam eder." diye konuştu.

Geçen sezon bazı yanlışlıklar nedeniyle Avrupa Ligi'ni son sırada bitirdiklerini vurgulayan Ataman, "Bu sezon tamamen değişik kadroyla, her geçen gün büyüyen basketbolla Anadolu Efes o ruhunu geri kazandı. Sinan Erdem, Avrupa'nın en büyük, en güzel salonlarından biri; 7-8 maçı bu sezon burada kapalı gişe oynadık. Anadolu Efes üç büyükler gibi futbol taraftarı, camiası olan takım değil. Buraya gelenler fair-play anlayışıyla müthiş atmosfer oluşturdu, bu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Beko maçı

Ataman, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile yapacakları maç konusunda ise şunları aktardı:

"Fenerbahçe ile bu sezon 6 kez ile karşılaştık, durum 3-3. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin favorisi olarak başladı, ligi lider bitirerek yine iyi sezon geçirdi. Zor maç olacağı kesin ama Dörtlü Final'de kolay takım yok. Son 3 sezonun şampiyon takımları Dörtlü Final'de. Fenerbahçe ligin en güçlü ve favori takımı. Bu sezon 3 kez kazanmış olmamız, çok iyi tanıyor olmamız, stratejilerini iyi biliyor olmamız ve öz güvenimizin yüksek olması; özellikle play-off serisindeki sert maçlardan edindiğimiz tecrübe bize avantaj getiriyor."

Hücumun mu savunmanın mı finale çıkacak takımı belirleyeceği yönündeki soruya Ataman, şu yanıtı verdi:

"Benim stratejimde her ikisi de birbirine bağlı. İyi hücum yaptığımızda savunmayı da coşkuyla yapıyoruz ve savunmayı iyi yaptığımızda hızlı hücumlara çıkıyoruz ki en büyük silahlarımızdan biri bu. Fenerbahçe daha kontrollü oynayan takım, set hücumda Fenerbahçe'yi geçmek kolay değil. Savunmayı iyi yapıp hızlı hücumlarla sayı bulmamız lazım. Kısaların yaratıcılığıyla hızlı basketbol oynayan takımız. Fenerbahçe fiziksel özelliklerini iyi kullanan takım, pota altını iyi kullanıyor. Oyuncuların performansı finale çıkacak takımı belirleyecek."

Final maçından önce yarı final mücadelesini düşündüklerini kaydeden Ataman, olası rakiplerinden Real Madrid ile CSKA Moskova'yı bu sezon yenemediklerini hatırlatarak, "İstanbul'daki iki maçı da rakiplerimize son saniye basketiyle kaybettik. İkisinden de alacağımız var. Hangisi geliyorsa ondan rövanşı alıp kupayı getirmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Anadolu Efes-Fenerbahçe ve Ergin Ataman-Zeljko Obradovic rekabetinin Dörtlü Final'de yaşanmasının basketbola önemli katkılar yapacağını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Böylesine önemli organizasyonda, dünyanın en büyük spor organizasyonunda iki Türk takımının orada olması büyük bir olay. Bir de İspanyol ve Rus takımı var. Obradovic son beş yılda Fenerbahçe'yi Dörtlü Final'e taşıyor, bu çok büyük başarı. Son 5 sezondur çok sayıda maç oynadık, derbi oynadık. Uzun süre Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti yaşadık, son 2 sezondur Anadolu Efes-Fenerbahçe rekabeti içindeyiz. Bu bana keyif veriyor, karşımdaki Avrupa Ligi'nin en değerli antrenörü." şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman geri adım atmadık"

Ataman, sezon içinde yaşadıkları sıkıntılara rağmen hiçbir zaman geri adım atmadıklarını dile getirdi.

Kırılma anlarında dahi direnç gösterdiklerini belirten Ataman, "Sezona iyi başladık ama sıkıntılı dönemlerimiz de oldu. CSKA'dan 25 sayı fark yedik, Barcelona karşısında normal sezonda ilk yarıyı 15 sayı önde bitirip 15 sayıyla kaybettik. Yönetim kuruluyla ve başkanımızla toplantımız oldu. Başkanın ve yönetim kurulunun endişeli olduğunu gördüm. Bırakın Dörtlü Final'i, 'ilk sekize girer miyiz' endişesi vardı. Sezon başında hedefimiz ilk sekizdi. Ben sezon başında 'Dörtlü Final sorumluluğunu üzerime alıyorum' dedim. Takımıma inanıyordum, üst üste maçları kaybettiğimiz gün dahi geri adım atmadık o güvenle sonuna kadar geldik." diye konuştu.

"Biz olamazsak Fenerbahçe şampiyon olsun"

Ataman, final maçının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"19 Mayıs 1919'da önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının gururunu, coşkusunu hepimiz yaşarız. Final maçı 19 Mayıs'a denk geldi. 19 Mayıs 2019'da inşallah biz şampiyon oluruz. Biz olamazsak Fenerbahçe şampiyon olsun. 19 Mayıs'ta zirvede bir Türk takımının olması çok anlamlı. Ülkemiz zaman zaman bazı kaoslar içinde kalabiliyor. Özellikle Türkiye dışarıdan sanki kaoslarla boğuşan ülke gibi gösteriliyor. Türkiye, Avrupa'da değil gibi dışlanmaya çalışılsa da en önemli sosyal olaylardan biri olan sporda ve basketbol gibi futboldan sonra en çok izlenen branşta iki Türk takımının gövde gösterisi yapması ülkemiz açısından da son derece önemli."

Gelecek sezonlarla ilgili planlarının ne olacağı sorusunu da yanıtlayan Ataman, "Avrupa Ligi şampiyonluğuna iki maç uzaktayım. Koleksiyonumdaki tek eksik Avrupa Ligi şampiyonluğu. Önümüzdeki sezonla ilgili düşüncelerimi daha sonra paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Oyuncusu Shane Larkin'in katkısına değinen Ataman, "Onunla toplantılar yaptık. Takım zaten iyi gidiyordu. Shane'nin ekstra katkısı bizi buraya getirdi. İnşallah katkının devamının bir ilerisi Avrupa Ligi şampiyonluğu olacak." diyerek sözlerini tamamladı.