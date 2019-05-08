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Beşiktaş'ta seçim zamanı

Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş'ta seçim zamanı

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı 12 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak.

Mevcut başkan Fikret Orman'ın yeniden aday olduğu seçimde diğer başkan adayı ise Hürser Tekinoktay. Her iki başkan adayı da Yönetim Kurulu listelerini divan başkanlığına teslim etti. Fikret Orman, eski yönetimden 4 isimle yollarını ayırırken tüzük gereği 13'e düşecek yönetim kuruluna iki yeni üye ekledi. Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Candaş Tolga Işık ve Gökçe Meriçten yeni listede yer almazken Doğan Küçükemre ve Serkan Yazıcıoğlu yönetime giren iki isim oldu.

Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor: Serdal Adalı - Ahmet Ürkmezgil - Umut Güner - Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Deniz Atalay - Ahmet Kavalcı - Hüseyin Yücel - Hüseyin Mican - Hakan Özköse - Erdal Karacan - Melih Aydoğdu - Doğan Küçükemre - Sekan Yazıcıoğlu.

Diğer başkan adayı Hürser Tekinoktayı'ın yönetim listesinde şu ana kadar belli olan kişiler de Mehmet Terzi - Mehmet Serkan Engin - Engin Bayraktutan - Emre Esen - Tamer Mert - Temuçin Tüzecan ve Asım Kantoğlu şeklinde.

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