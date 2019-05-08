İngiliz devinden Abdülkadir Ömür için çılgın rakam

Liverpool, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür için 18 milyon Paund'u gözden çıkardı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, Manchester United ve Lille takımlarının yakından takip ettiği Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için bordo-mavili kulübün kapısını resmen çaldı.

Teklif az bulundu

Asistanaliz.com'da yer alan habere göre; Merseyside ekibi, genç futbolcunun bonservisini almak için bordo-mavili ekibe 18 milyon Pound teklif etti. Ancak Karadeniz temsilcisi genç oyuncuyu kolay kolay bırakmaya yanaşmıyor.

Başkan daha çok istiyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler, Liverpool'un teklifini değerlendirmeye alırken İngiliz ekibine karşı teklif sundular. Bordo-mavililer 18 milyon Pound'u yetersiz buldu ve 20 milyon Pound ve sonraki satıştan %15 pay talep etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.