23 Haziran İstanbul seçimlerinde hangi parti hangi adayı destekleyecek?

BBP Yıldırım'ı destekleyecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,, "BBP olarak 31 Mart'ta nerde durmuşsak, durduğumuz yer aynı" dedi. Destici: ''Biz BBP olarak 15 Temmuz'da nerede durmuşşsak, 16 Nisan'da nerede durmuşsak, 24 Haziran'da nerede durmuşsak, 31 Mart'ta nerede durmuşsak şimdi de orada duruyoruz. Biz duruşumuzu bir başkasının pozisyonuna göre değerlendirmiyoru'' açıklamasında bulundu.