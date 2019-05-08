23 Haziran İstanbul seçimlerinde hangi parti hangi adayı destekleyecek?
YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinin ardından partiler taraflarını tek tek belli etmeye başladı. Hangi parti hangi adayı destekleyecek. İşte yanıtı...
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 124 sandıkta 23 Haziran Pazar günü yeniden oy kullanacak. Seçmen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu için bir kez daha sandık başına gidecek.
31 Mart'ta seçime giren siyasi partiler ve bağımsız adayların nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor. Türkiye'nin gündemine oturan konuya ilişkin kamuoyu ikiye bölündü. Kimi partiler de İmamoğlu lehine çekildiklerini açıklarken kimi partiler de Yıldırım'ı destekleyeceklerini açıkladı. İşte İstanbul seçimlerine ilişkin bazı siyasi partilerin kararları. Hangi parti hangi adayı destekleyecek.
BBP Yıldırım'ı destekleyecek
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,, "BBP olarak 31 Mart'ta nerde durmuşsak, durduğumuz yer aynı" dedi. Destici: ''Biz BBP olarak 15 Temmuz'da nerede durmuşşsak, 16 Nisan'da nerede durmuşsak, 24 Haziran'da nerede durmuşsak, 31 Mart'ta nerede durmuşsak şimdi de orada duruyoruz. Biz duruşumuzu bir başkasının pozisyonuna göre değerlendirmiyoru'' açıklamasında bulundu.
TKP Ekrem İmamoğlu lehine çekildi
Ekrem İmamoğlu lehine çekildiklerini açıklayan ilk parti Türkiye Komünist Partisi oldu. TKP, yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde aday çıkarmayacakları duyurdu. Karaoğlu, 31 Mart seçimlerinde 10 bin 492 oy almıştı.