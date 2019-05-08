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Büyük Birlik Partisi 23 Haziran İstanbul seçimlerinde kimi destekleyeceğini duyurdu

Cumhur İttifakı içinde yer alan Büyük Birlik partisi 23 Haziran seçimleriyle ilgili tarafını belli etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,, "BBP olarak 31 Mart'ta nerde durmuşsak, durduğumuz yer aynı" dedi.

YSK'nın kararı sonrası siyasi partiler tek tek tarafını belli etmeye başladı. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde yer alan BBP 23 Haziran seçimlerinde Binali Yıldırım'ı destekleyeceklerini açıkladı.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde gazetecilerin soruları cevapladı. Destici'nin açıklamalarından satır başları:

Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararı tartışmanın Türkiye'ye bir faydası yoktur. YSK'nın kararı nihaidir ve geri dönüşü yoktur. Bizim milletimizin sağduyusuna, ferasetine güvenmemiz gerekir. Millet, YSK'nın yanlış bir karar verdiğini düşünüyorsa bunu sandığa yansıtacaktır. Doğru bir karar verdiğini düşünüyorsa da bunun gereğini sandık başında yapacaktır. 

Biz millete tekrar gidiliyor olmasını da çok anormal bir şeymiş gibi sunmanın bir anlamı yoktur. Bu gibi durumlar daha önce de çok kez yaşandı. Bu süreçte önemli olan birlikteliğimizi korumamız gerekmektedir.

İki hassasiyetimiz vardı

Büyük Birlik Partisi olarak yerel seçimlerle ilgili iki hassasiyetimiz vardı. İlk olarak Güneydoğu'da siyasi bölücülerin güç kazanmaması adına bir duruş sergiledik ve bunda da netice aldık. İkincisi de Büyükşehirler'de siyasi bölücülerle yapılan iş birliğine karşı bir karar ortaya koyduk ve Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Bu sonuca baktığımızda aday göstermememize rağmen 98 bin 386 oy aldık. Bununla beraber oyumuzun ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız.

15 Temmuz'da nerede durmuşsak orada duruyoruz

Biz BBP olarak 15 Temmuz'da nerede durmuşşsak, 16 Nisan'da nerede durmuşsak, 24 Haziran'da nerede durmuşsak, 31 Mart'ta nerede durmuşsak şimdi de orada duruyoruz. Biz duruşumuzu bir başkasının pozisyonuna göre değerlendirmiyoruz. Bizim ilkelerimiz var. PKK'nın uzantıları, siyasi bölücüler nerede duruyorsa BBP onun tam karşısındadır.

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