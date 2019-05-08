CHP YSK'ya 39 ilçe seçiminin iptali için başvurdu

YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesi kararına karşı CHP'den hamle geldi. CHP, İstanbul’un 39 ilçesindeki seçimlerin ve 24 Haziran seçimlerinin iptali için YSK’ya başvurdu. CHP adına başvuruyu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı.

"Tam kanunsuzluk başvurusu"

CHP İstanbul'un tamamında seçimlerim yenilenmesi talepli tam kanunsuzluk başvurusunu YSK'ya yaptı.

"39 ilçenin tamamında seçimler iptal edilsin"

Başvuru dilekçesinde; sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük tespiti nedeniyle İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında seçimlerin iptali istendi.

CHP, ayrıca 24 Haziran seçimlerinin de iptalini istedi.

"24 Haziran seçimleri de usulsüzdür"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Eğer siz, 31 Mart’ta usulsüzlük var diyorsanız, 24 Haziran seçimleri de usulsüzdür, meşru değildir" ifadelerini kullandı.