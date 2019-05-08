Antalya’da yaylalar Mayıs ayında beyaza büründü

Antalya’da dün etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağmasına neden oldu. Antalya’nın Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri sınırları içerisinde yer alan 2400 rakımlı Göktepe Yaylası'na kar yağdı. Kara yakalanan çobanlar büyük sürpriz yaşadı. Kar kalınlığı 2-3 santimetreye kadar ulaştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre Antalya’da hava sıcaklıklarında bugün ve yarın bir değişiklik olmayacak. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar ise kuzey ve batı, öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, sahil kesimlerinde zaman zaman kuvvetli esecek. Bugün Antalya merkezde hava sıcaklığı 21 derece beklenirken, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde ise sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor.