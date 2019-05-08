Bahçeli: "YSK, İstanbul seçimleriyle ilgili adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir"

Bahçeli, ''Günlük siyasi kavgaları bir tarafa bırakmak lazım. Önümüze bakmalıyız, siyasi ve ekonomik bekamızı fedakarlıklarla korumalıyız. Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ın kazananı Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkar ve ihlali mümkün değildir.'' dedi.''YSK milletin yüreğine su serpmiştir''

''YSK, İstanbul seçimleriyle ilgili adaletli bir kararla milletin yüreğine su serpmiştir. YSK oy çokluğuyla halkın hukukun tercümanı olmuştur. YSK'nın kararına tartışmasız saygı duyuyoruz. Herkesten aynı tavrı bekliyoruz. YSK'nın kararını karalamak, çarpıtmak, kurul üyelerine 'çete üyesi' demek kirli bir ağız sakat bir zihniyettir.''