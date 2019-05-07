DÜNYA

Ağacı kesmek isterken feci sonu yaşadı

Vietnam'da ağacı kesen adam beklemediği bir sonla karşılaştı. Kestiği ağacın kökü bir anda başına düştü. İşte o anlar.

Vietnam’da bir adam elektrikli testereyle kestiği ağacın kökü, beklemediği bir şekilde adamın kafasına düştü. Talihsiz adam bu olayda yaralanırken yaşanan o anlar amatör kameraya yansıdı.

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