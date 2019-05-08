MEDYA

Halka 17. bölüm fragmanı

Halka dizisi 17. yeni bölümüyle 14 Mayıs 2019 Salı akşamı TRT 1'de olacak. Halka'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Halka 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Halka'nın yeni bölümünde neler olacak? Halka 14 Mayıs 2019 Salı akşamı TRT 1'de...

İki genç adam, birbirinden farklı iki insan, bambaşka yerlerden gelip, yan yana durarak, inat ve öfkeyle, tesadüf saydıkları bir kumpasla savaşırlar. Uzakta kalan ve peşlerini bırakmayan bir geçmişin ardına düşerler. Eski defterlerin, kirli davaların, büyük ve küçük yalanların hesabını sorarlar. Mafyanın, paranın, entrikanın konuştuğu bir hayatın içindedirler. Adını bilmedikleri, dehşetli yüzünü günbegün tanıdıkları Halka’yla karşı karşıya gelirler.

Halka, gün yüzüne çıkmayan tekinsiz bir suç örgütü. Güç ve paranın olduğu her yerde perde arkasında kendini hissettiren, onlara yön veren kanundışı bir oluşum. Başarmak için her yolu deneyen bir şantaj ağı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP YSK'ya başvurucak: İlçeler de iptal edilsin
CHP YSK'ya başvurucak: İlçeler de iptal edilsin
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Canan Kaftancıoğlu: Yendik, yine yeneceğiz
Canan Kaftancıoğlu: Yendik, yine yeneceğiz
Türk askeri S-400 eğitimi için Rusya'ya gidiyor
Türk askeri S-400 eğitimi için Rusya'ya gidiyor
CHP ile DSP görüşmesi ne zaman?
CHP ile DSP görüşmesi ne zaman?
Abdullah Gül, YSK'nın kararı için ''Yazık'' ifadesini kullandı
Abdullah Gül, YSK'nın kararı için ''Yazık'' ifadesini kullandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı
Vuslat 18. bölüm fragmanı
Vuslat 18. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 84. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 84. bölüm fragmanı
Kardeş Çocukları 15. bölüm fragmanı
Kardeş Çocukları 15. bölüm fragmanı
Tek Yürek 13. bölüm 2. fragmanı
Tek Yürek 13. bölüm 2. fragmanı
Hercai 9. bölüm 2. fragmanı
Hercai 9. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 13. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 13. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 69. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 69. bölüm 2. fragmanı