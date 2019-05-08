MEDYA

Hercai 9. bölüm 2. fragmanı

Hercai dizisi 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hercai 9. yeni bölümüyle 10 Mayıs 2019 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 10 Mayıs 2019 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP YSK'ya başvurucak: İlçeler de iptal edilsin
CHP YSK'ya başvurucak: İlçeler de iptal edilsin
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Canan Kaftancıoğlu: Yendik, yine yeneceğiz
Canan Kaftancıoğlu: Yendik, yine yeneceğiz
Türk askeri S-400 eğitimi için Rusya'ya gidiyor
Türk askeri S-400 eğitimi için Rusya'ya gidiyor
CHP ile DSP görüşmesi ne zaman?
CHP ile DSP görüşmesi ne zaman?
Abdullah Gül, YSK'nın kararı için ''Yazık'' ifadesini kullandı
Abdullah Gül, YSK'nın kararı için ''Yazık'' ifadesini kullandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tek Yürek 13. bölüm 2. fragmanı
Tek Yürek 13. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 13. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 13. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 84. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 84. bölüm fragmanı
Yüzme şampiyonasında skandal hareket
Yüzme şampiyonasında skandal hareket
Antalya'da trafik kazası 1 ölü 17 yaralı
Antalya'da trafik kazası 1 ölü 17 yaralı
Hercai 9. bölüm 2. fragmanı
Hercai 9. bölüm 2. fragmanı
Çanakkale'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi 25 yaralı
Çanakkale'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi 25 yaralı
Bizim Hikaye 69. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 69. bölüm 2. fragmanı