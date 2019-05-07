SPOR

Yüzme şampiyonasında skandal hareket

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda Tolga Öcal isimli yüzücünün yaptığı sportmenlik dışı hareket tepki çekti.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, bin 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmanın finalinde Tolga Öcal isimli yüzücünün kazanmak üzere olan küçük bir sporcuyu iterek engellemesi tepki çekti.

Küçük çocuk yaşadığı olayın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Tolga Öcal hareketinin ardından yarışmadan diskalifiye edildi ancak küçük çocuk hak ettiği birinciliği elde edemedi.

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