HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı

HDP aday çıkaracak mı? Evet, HDP nerede bir haksızlık hukuksuzluk varsa HDP orada olacak. HDP’siz bir 31 Mart olmazdı, HDP’siz bir gelecek de olmaz. Bizim ne yapacağımızla vakit harcamayın. Esas siz ne yapacaksınız. Bu tweet uzmanları, bir bakıyorsunuz herkes CHE olmuş. Siz bırakın HDP’nin ne yapacağını siz ne yapacaksınız?23 Haziran seçimleri, bu otoriter sistemin aradığı referandumdur. Tüm demokrasi güçleri ortaklaşmalıdır, bu bir demokrasi ittifakı çağrısıdır.

HDP Türkiye seçimlerini belirleyen çok güçlü siyasal bir harekettir. Değişim ve dönüşümün önünü açtık. Demokrasi mutlaka HDP ile gelecek. İstedikleri kadar bağırsınlar HDP’yi demokratik siyasetin dışına itmeye çalışıyorlar. Bu cumhuriyet demokratikleşecek. Barış bu topraklarda yeşerecek. Bu da sizlerin mücadelesiyle olacak.