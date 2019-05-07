POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu YSK üyelerini yuhalattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda YSK üyelerini hedef aldı. Yargı süreci sonunda bağımsız bir şekilde karar veren YSK üyelerini "çete" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu üyelerin adlarını ve soyadlarını okuyarak yuhalattı.

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul kararı sonrası skandal bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, YSK hakimleri için "Çete mensubu" benzetmesi yaparak üyeleri yuhalattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 4'e karşı 7 oyla kararı kabul eden YSK hakimlerine "Çete mensubu" ifadelerini kullandı.

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