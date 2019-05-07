Başkentte feci kaza: Sürücü araç içinde sıkıştı

Başkentte akşam saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Bitkisel yağları taşıyan, Emrah Köşük yönetimindeki 06 EV 7228 plakalı kapalı panelvan araç, Karapürçek Mahallesi Yeşilkuşak Caddesi üzerinde kontrolden çıktı. Köşük idaresinde araç, park halinde bulunan 06 B 0717 plakalı kamyona arkadan hızlı bir şekilde çarptı. Araç içerisinde bulunan kamyon sürücüsü Vedat Türksoy, hafif yaralanırken, Köşük kendi aracının içerisinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar polise, 112 acil ekiplerine ve sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücü Köşük'ü bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri her iki yaralı sürücüyü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil bölümüne kaldırdı. Bitkisel yağları taşıyan araçtan fırlayan bidonlar yola savruldu, içerisinde bulunan yağlar caddeye akınca trafik polisleri kazanın bulunduğu yerden itibaren caddeyi trafiğe kapattı.