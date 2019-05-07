7 Mayıs Türkiye Gündemi yeni

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7 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımız belli, Binali Yıldırım Bey

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da seçimlerin yenilenme kararının alınmasının ardından yaptığı açıklamada ''Adayımız belli, Binali Yıldırım Bey.'' dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan "YSK'nın İstanbul kararına" zehir zemberek sözler!

Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakim dediğin kişi siyasi baskılara boyun eğmez. Vicdanıyla adaletle karar verir. O 7 hakim YSK içindeki çetenin organlarıdır. Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değildir bundan sonra 16 milyon İstanbullunun adayıdır" açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu: Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur

Ekrem İmamoğlu, "Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir, tedavi etmeliyiz. Gerçekten her şey çok güzel olacak hep birlikte başaracağız." dedi.

HDP 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi için stratejisini açıkladı

Sezai Temelli "HDP aday çıkaracak mı? Evet, HDP nerede bir haksızlık hukuksuzluk varsa HDP orada olacak. HDP’siz bir 31 Mart olmazdı, HDP’siz bir gelecek de olmaz." açıklamalarını yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun yerine 23 Haziran'a kadar İstanbulu yönetecek isim

İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda yeni başkan belirleninceye kadar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıklandı.

Fitch Ratings'den çok tartışılacak "İstanbul seçimi" yorumu!

Fitch Ratings Türkiye Analisti Edward Parker, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının "Ekstra belirsizlik" anlamına geldiği değerlendirmesini yaptı.

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