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Meksika'da kedi saldırısına uğrayan belediye başkanına 100 dikiş atıldı

Meksika'da bir kedi, belediye başkanına saldırdı. Saldırıdan zor kurtulan başkana, tam 100 dikiş atıldı.

Pusuya yatan kedi, başkanı görünce bir anda saldırıya geçti. Talihsiz adam neye uğradığını şaşırdı ve yere kapaklandı. Bacağına yapışan kedi, bırakmak bilmedi. Çevredekiler sandalye ile yardımına koştu. 

100 dikiş atıldı

Başkan sonunda kediden kurtuldu. Az önce terör estiren hayvan, hiç bir şey olmamış gibi geri döndü. Belediye başkanına yaklaşık 100 dikiş atıldı.

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