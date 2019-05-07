Balıkesir'de 1 tonluk uyuşturucu tekneyi batırdı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde batan teknedeki 1 ton 126 kilo uyuşturucu madde skunk denize saçıldı.

Bir uyuşturucu paketinin kıyıya vurmasıyla ortaya çıkan olayın ardından, lodosun da etkisiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine kadar yayılan uyuşturucu paketleri tek tek toplandı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin de arandığı bildirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 66 milyon 300 bin TL olduğunu açıkladı.