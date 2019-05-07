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İstanbul Beşiktaş'ta Afgan işçi feci şekilde hayatını kaybetti

İSTANBUL Beşiktaş’ta bir inşaatın temel çalışmaları sırasında kontrolden çıkan taş kesme makinesi Afgan işçinin feci şekilde ölümüne neden oldu.

İSTANBUL Beşiktaş'ta bir inşaatın temelinde bulunan taşı spiral taşlama makinesiyle kesmeye çalışan Afganistan uyruklu bir işçi, makinenin başındaki diskin çıkması sonucu kasığından yaralandı.

Kasığındaki atar damarı kesilmesi sonucu aşırı kan kaybeden Afgan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

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