MEDYA

Tek Yürek 13. bölüm 2. fragmanı

Tek Yürek dizisi 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tek Yürek 13. yeni bölümüyle 9 Mayıs 2019 Perşembe akşamı TRT 1'de olacak. Tek Yürek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tek Yürek 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tek Yürek'in yeni bölümünde neler olacak? Tek Yürek 9 Mayıs 2019 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Kanada’da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul’a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin Belediye Başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de bu pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, ‘Geri Dönüşüm’ projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel tesadüf Halit’e yeni bir fırsat verir, bir buz hokeyi takımı kuracaktır ama kimle?

Halit hiç bir zaman kolayı seçmemiştir hayatı boyunca. Takımı mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir. Buz hokeyinden habersiz olan gençlerden. Kardeşi ve arkadaşları için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri, Yiğit 'Hercai', Yusuf 'Arabulucu', Oğuzhan 'Becerikli', Akif 'Çocuk kalpli', Mazlum ve mahallenin kötü adamı Sait’in naif oğlu Umut’tan.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP YSK'ya başvurucak: İlçeler de iptal edilsin
CHP YSK'ya başvurucak: İlçeler de iptal edilsin
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Canan Kaftancıoğlu: Yendik, yine yeneceğiz
Canan Kaftancıoğlu: Yendik, yine yeneceğiz
Türk askeri S-400 eğitimi için Rusya'ya gidiyor
Türk askeri S-400 eğitimi için Rusya'ya gidiyor
CHP ile DSP görüşmesi ne zaman?
CHP ile DSP görüşmesi ne zaman?
Abdullah Gül, YSK'nın kararı için ''Yazık'' ifadesini kullandı
Abdullah Gül, YSK'nın kararı için ''Yazık'' ifadesini kullandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuzgun 13. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 13. bölüm 2. fragmanı
Yüzme şampiyonasında skandal hareket
Yüzme şampiyonasında skandal hareket
İstanbullu Gelin 84. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 84. bölüm fragmanı
Antalya'da trafik kazası 1 ölü 17 yaralı
Antalya'da trafik kazası 1 ölü 17 yaralı
Çanakkale'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi 25 yaralı
Çanakkale'de öğrencileri taşıyan minibüs devrildi 25 yaralı
Hercai 9. bölüm 2. fragmanı
Hercai 9. bölüm 2. fragmanı
İstanbul Beşiktaş'ta Afgan işçi feci şekilde hayatını kaybetti
İstanbul Beşiktaş'ta Afgan işçi feci şekilde hayatını kaybetti
Bizim Hikaye 69. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 69. bölüm 2. fragmanı