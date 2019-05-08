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Kardeş Çocukları 15. bölüm fragmanı

Kardeş Çocukları dizisi 15. yeni bölümüyle 12 Mayıs 2019 Pazar akşamı Star'da olacak. Kardeş Çocukları'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kardeş Çocukları 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeş Çocukları'nın yeni bölümünde neler olacak? Kardeş Çocukları 12 Mayıs 2019 Pazar akşamı Star'da...

Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran ve Umay. Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, 'Sosyetik güzel’' Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

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