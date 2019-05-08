DÜNYA

Ters yöne giren dikkatsiz sürücü kazaya sebep oldu

İspanya'da bulunan bir tünelde 53 yaşındaki bir sürücünün, seyir halindeyken ters yöne girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kazaya neden olan sürücünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza, İspanya'da bulunan Barselona şehrinin Vallvidrera bölgesindeki bir tünelde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, trafikte ilerlemekte olan bir araç sürücüsünün bir anlık dikkatsizlik sonucu ters yöne girdiği ve karşı şeritten gelen araca çarptığı görülüyor. Çarpışma sonrası araç, ardından ters yöndeki ikinci bir araçla kafa kafaya çarpışıyor. Bu sırada ilk araç çarpışmanın etkisiyle en sol şeride savrularak bu şeritte seyir halinde olan başka bir araçla kafa kafaya çarpışıyor. Yaşanan zincirleme kaza sonrası ise kazaya tanık olan diğer sürücüler araçlarını durdurarak kazazedelere yardımda bulunup, olay yerine ambulans çağırıyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde, ters yöne giren 53 yaşındaki sürücünün ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak burada hayatını kaybettiği ve biri ağır olmak üzere toplamda 3 kişinin de hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TBBM'ye girişte yüzler taranacak
TBBM'ye girişte yüzler taranacak
Temel Karamollaoğlu'ndan olay seçim açıklaması YSK'ya Rabia gödermesi
Temel Karamollaoğlu'ndan olay seçim açıklaması YSK'ya Rabia gödermesi
Muharrem Sarıkaya yazdı 7 YSK üyesi toplantı boyunca...
Muharrem Sarıkaya yazdı 7 YSK üyesi toplantı boyunca...
AK Parti'de İstanbul seçimleri hazırlığı başladı tek tek ziyaret edilecek
AK Parti'de İstanbul seçimleri hazırlığı başladı tek tek ziyaret edilecek
Yeni Filistin devleti maddeleri sızdı! Ordusu yok sınırlarını İsrail koruyacak
Yeni Filistin devleti maddeleri sızdı! Ordusu yok sınırlarını İsrail koruyacak
ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci öldü
ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci öldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Avustralya'da kum fırtınası gündüzü geceye çevirdi
Avustralya'da kum fırtınası gündüzü geceye çevirdi
Sarıkamış’ta aç kalan ayı sokağa indi vatandaşlar telefonlarına sarıldı
Sarıkamış’ta aç kalan ayı sokağa indi vatandaşlar telefonlarına sarıldı
İstanbullu Gelin 84. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 84. bölüm fragmanı
Halka 17. bölüm fragmanı
Halka 17. bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı
Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı
Hercai 9. bölüm 2. fragmanı
Hercai 9. bölüm 2. fragmanı
Vuslat 18. bölüm fragmanı
Vuslat 18. bölüm fragmanı
Bizim Hikaye 69. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 69. bölüm 2. fragmanı