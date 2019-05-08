DÜNYA

Avustralya'da kum fırtınası gündüzü geceye çevirdi

Avustralya'da kaydedilen görüntülerde, dev kum fırtınası gündüzü geceye çevirdi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde kum fırtınası kenti etkisi altına aldı. Dev kum fırtınası gündüzü geceye çevirdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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