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8 Mayıs Türkiye Gündemi

8 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...

AK Parti'de İstanbul seçimleri hazırlığı başladı tek tek ziyaret edilecek

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını alması ile birlikte AK Parti yeni seçimin hazırlıklarına başladı.

MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için perşembe günü Genel Merkez'de İstanbul'da hemşehri nüfusu yoğun olan 15 ilin teşkilat başkanıyla görüşecek.

Ekrem İmamoğlu: 47 gün sonra devam edeceğiz

Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin olağanüstü itirazıyla YSK'nın İstanbul'daki seçimleri iptal etmesi sonrası Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber'e konuk oldu. Canlı yayında soruları yanıtlayan İmamoğlu, 47 gün sonra kaldığı yerden görevine devam edeceğini açıkladı.

Türk askeri S-400 eğitimi için Rusya'ya gidiyor

ABD'nin tepki gösterdiği S-400'ler için Türkiye ile Rusya yeni bir adım daha atıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin alacağı S-400'lerin eğitimi için Rusya'ya asker gönderecek.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'de sondaj açıklamasına Türkiye'den tepki

Türkiye, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetine değinilen açıklamasını reddettiğini bildirdi.

Yeni Filistin devleti maddeleri sızdı! Ordusu yok sınırlarını İsrail koruyacak

Israel HaYom gazetesi, yakın zamanda açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planının maddeleri olduğunu öne sürdüğü bir belge yayımladı. Buna göre planda, ordusu olmayan, sınırları İsrail tarafından korunan ve başkenti kısmi olarak Kudüs sayılan Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde "Yeni Filistin" adında bir devletin kurulması öngörülüyor.

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