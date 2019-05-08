DÜNYA

Ölen kişi için yapılan veda eğlencesinde tabutu düşürdüler

Afrika kıtasının batısında yer alan ülkelerden biri olan Gana'da, ölen kişinin vasiyeti üzerine yapılan bir veda eğlencesinde herkesin gözü önünde taşınan tabut yere düşürüldü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Gana'da ölen kişinin vasiyeti üzerine cenaze töreni bir eğlence etkinliği şeklinde yapıldı. İnanılmaz anların yaşandığı cenaze töreninde ölen kişinin cenazesini dans eşliğinde taşıyan bir grup tabutu yere düşürdü. Açılan tabutun içindeki cenaze de yere düştü. Yaşanan bu anlar kameraya yansıdı.

Tabutu düşüren dans ekibi büyük şok yaşarken herkesin gözü önünde gerçekleşen olayın bu görüntüleri de büyük yankı uyandırdı.

SON ZAMANLARDA BATI AFRİKA'DA GELENEK OLDU

Son yıllarda Batı Afrika'da, zengin insanların dans gruplarını cenazesine davet etme geleneği sıkça görülen bir alışkanlığa dönüşmesi sonucu ortaya bu tarz görüntüler çıkıyor. Yaygınlaşan bir inanışa göre ölen kişinin yakınları da kaybettikleri kişiyi bu veda eğlencesiyle güzel hatırladığı düşünülüyor.

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