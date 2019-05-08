POLİTİKA

Bahçeli: "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül vefasızlık yapıyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Grup toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, şunları söyledi: (Kılıçdaroğlu'na) Bazı konuşmasında (YSK'ya yönelik 'çete' sözleri) suç unsuru olduğu kanaatindeyim. Kendisi müracaat etsin, dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunsun.

(Abdullah Gül'ün açıklamaları) Mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı'yla aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına saygı duysun.

(İlçe seçimlerinin iptali) Böyle bir itiraz söz konusu olmamış. Onlara itiraz kendileri yapsın. Tartışma büyükşehir belediye başkanlığı üzerinedir.

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