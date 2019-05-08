POLİTİKA

CHP ve DSP Heyetleri bir araya geldi

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi’ “Demokrasi de hukuk da hepimize gereklidir. Lazım olduğu zaman aramayalım, kaybetmeden sahip çıkalım” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin ardından CHP ve DSP heyetleri, DSP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.  Görüşmeye, CHP adına Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, DSP’den ise Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ve Genel Sekreter Müzeyyen Okur katıldı. 

Görüşme sonrası Torun, 31 Mart seçimlerinden sonraki süreci ve içinde bulundukları durumu değerlendirdiklerini söyleyerek, bu görüşmelerin devam edeceğini belirtti. 

Türkiye’nin son haftada içine sürüklendiği demokrasi ve hukuk mücadelesinin değerlendirmesini yapmak üzere görüştüklerini belirten Erçelebi, DSP’nin her zaman hukukun üstünlüğü ve demokrasinin yaşaması için mücadele ettiğini söyleyerek, “Bugün de demokrasinin yaşaması için, mücadelemizi sürdürüyoruz. Rahmetli Başkanımız Bülent Ecevit’in söylediği gibi, bizim iki gücümüz var. Hak ve halk. Bugün, hakkın ve halkın mücadelesine veriyoruz, vereceğiz” diye konuştu. 

Bugün aldıkları bilgiler çerçevesinde Genel Başkan Önder Aksakal’ın Cumartesi günü Başkanlık Kurulu’nu, Pazar günü ise Parti Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdığı bilgisini veren Erçelebi, toplantılarda gündemi değerlendireceklerini belirterek, “ Türkiye’de demokrasinin yaşaması için partiler arası diyaloğu sürekli olmasını istiyoruz. İnşallah Türkiye’yi bu içinde bulunduğu hukuksuzluk sürecinden çıkaracağız. Demokrasi de hukuk da hepimize gereklidir. Lazım olduğu zaman aramayalım, kaybetmeden sahip çıkalım” ifadelerini kaydetti. 
DSP, 23 Haziran’daki seçimlerde ise İmamoğlu’na destek verip vermeyeceklerini yetkili kurullar ile görüşüp karara bağlayacak. 

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