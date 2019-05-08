Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kapak' yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesini kararının ardından partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Bahçeli, ''Günlük siyasi kavgaları bir tarafa bırakmak lazım. Önümüze bakmalıyız, siyasi ve ekonomik bekamızı fedakarlıklarla korumalıyız. Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ın kazananı Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkar ve ihlali mümkün değildir.'' dedi.

''YSK milletin yüreğine su serpmiştir''

Bahçeli, YSK'nın İstanbul kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı; ''YSK, İstanbul seçimleriyle ilgili adaletli bir kararla milletin yüreğine su serpmiştir. YSK oy çokluğuyla halkın hukukun tercümanı olmuştur. YSK'nın kararına tartışmasız saygı duyuyoruz. Herkesten aynı tavrı bekliyoruz. YSK'nın kararını karalamak, çarpıtmak, kurul üyelerine 'çete üyesi' demek kirli bir ağız sakat bir zihniyettir.''

''Kılıçdaroğlu sana kapak çoktan oldu haberin yok''

- İstanbul seçimlerine gölge düştüğü ortadaydı. CHP ve peşine takılanlar seçime hile karıştırmışlardır. İpliği pazara çıkan bir zihniyet eşliğinde gerçekleştirmiştir. Beka meselesi TC tabelasını geri asmak mıdır. Kılıçdaroğlu, TC tabelasının bana kapak olduğunu söylüyor. Sana kapak çoktan oldu haberin yok. Ya duymadın ya duyurmadılar. Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin. Boynuna beraat belgesi asarsın artık. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Gazozuna oyun olmaz. Şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Laf dedi döndü kasnak söz söyledi buna eski çamlar bardak. Sayın Kılıçdaroğlu kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin dışın hoş gibi duruşun boş gibi için bomboş.