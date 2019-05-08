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Karabük'te 1200 derece sıcaklık karşısında oruç

Karabük'te, haddehanelerde çalışan işçiler, 1200 derece sıcaklıktaki ocağın karşısında oruçlarını tutup, ellerindeki maşa ile demiri merdaneye veriyor.

Kentte faaliyet gösteren 16 haddehanede, hurda demirin yumuşatıldığı ocaklarda görevli işçiler, 800 ile 1200 derece sıcaklıkta ocaktan çıkan sıcak demiri ellerindeki maşa aracılığıyla alarak merdaneye veriyor. İnşaat ve profil demiri olarak çıkan sıcak ürünler kesilmek üzere ızgaraya gidiyor. İşçilerin sıcaktan etkilenmemesi için ise dev pervanelerle çalışma alanları serinletilmeye çalışılıyor.

İşçilerden Mustafa Karataş(42), aşırı sıcakta oruç tutmakta zorlandıklarını, ancak oruçlarını tutmaya çalıştıklarını ifade ederek, Ne yapalım ekmek parası. Gece vardiyası daha iyi bizim için. Hava sıcak, ocak sıcak, haddehane sıcak. Allah'a şükür ibadetimizi yine de yapıyoruz. Yeter ki haddehanede üretim olsun. diye konuştu.

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