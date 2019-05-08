Bu mahallede oturanlar karşı mahalleye geçip 1 dakika erken iftar açıyor

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumar yaşatıyor.

Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar oruca yaklaşık bir dakika erken başlarken iftarda ise Samsun tarafında yaşayanlar oruçlarını yaklaşık 1 dakika geç açıyor.