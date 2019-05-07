DÜNYA

Bir anda ayı ile karşı karşıya kaldı az kalsın yem oluyordu

Polonya'da bir hayvanat bahçesinde kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.

Polonya'da bir hayvanat bahçesinde adrenalin yaşamak isteyen bir adam, ayının olduğu bölmede bulunan havuza atladı. Ayının olduğu kayalığa çıkarak ayı ile yan yana geldi.

Yüreklerin ağza geldiği o anda adama bir süre bakan ayı, daha sonra adama doğru hamle yaparak saldırıya geçti. Çılgın adam son anda bir hamle yaparak ayıdan kaçtı. Yaşanan o anlar kameraya yansırken yüreklerin ağza geldiği anlar çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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