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New York’ta korkutan yangın: 4’ü çocuk 6 ölü

New York’ta korkutan yangın: 4’ü çocuk 6 ölü

ABD’nin New York kentinin Harlem bölgesinde bir apartmanın beşinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Polis olayda dördü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, yangının yerel saatle 01.40 sıralarında yedi katılı binanın dördüncü katında çıktığını ifade etti. Polis, bir erkek bir kadın, iki erkek çocuğu ve iki de kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin aynı aileden olabileceğini ifade etti. 

Olayın kaza gibi göründüğünü aktaran polis yangınla ilgili incelemenin başlatıldığını bildirdi. Polis, beşinci katta yaşayan 75 yaşındaki bir kadının camdan atlayarak hayatta kalmayı başardığını da sözlerine ekledi. 
Çocukların haykırdığını ifade eden görgü tanığı Abdul Salaam, camların kırılma seslerini duyduğunu dile getirdi. 

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