POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması

İSTANBUL'un 23 Haziran'da yapılacak olan tekrar seçiminde Saadet Partisi kritik konumda. 103 binden fazla oyu olan Saadet henüz son kararını vermiş değil. Temel Karamollaoğlu'ndan son dakika açıklamalar bu konuyla ilgili geldi.

İptal olan İstanbul seçimleriyle ilgili Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu YSK İstanbul seçimini iptal etmesini eleştirken, ''bu YSK kararı, hukuk kurallarının yanlış yorumlanması değil, tamamen hukukun katledilmesidir. Bu karar YSK’nın alnına kara bir leke olarak tarihe geçecektir." ifadelerini kullandı.

Saadet adayı çekilecek mi?

Herkesin aklındaki soru SP'nin adayının Ekrem İmamoğlu lehine çekilip çekilmeyeceğiydi. Soru cevap bölümünde gazeteciler 'Saadet Partisi seçimden çekilecek mi?' sorusunu yöneltince Karamollaoğlu şu cevabı verdi: -Biz kararımızı geniş bir değerlendirmeden sonra vereceğiz. Şu an için bu konuda kesin bir açıklamada bulunmuyorum.Dün başkanlık divanımızı topladık. Yüksek istişare toplantısı ve GİK sonrası kesin kararımızı açıklayacağız.

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