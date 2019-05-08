POLİTİKA

Doğu Perinçek ''Vatan Partisi'nin İBB adayı Mustafa İlker Yücel'dir''

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'da yenilenecek olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine, 31 Mart'ta aday olan Mustafa İlker Yücel ile gireceklerini duyurdu.

İSTANBUL'da Yüksek Seçim Kurulu'nun yeniden seçim kararı sonrası, partilerin 23 Haziran'da yapılacak olan seçime aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu olmuştu.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, İstanbul seçimi için partisinin kararını açıkladı. 31 Mart'taki adayları Mustafa İlker Yücel ile 23 Haziran seçimine gireceklerini belirten Perinçek, açıklamalarına şu şekilde devam etti:  “YSK kararından sonra, derinleşen ekonomik krize siyasi kriz de eklenmiş oldu. Türkiye çok derin bir krizin içinde. Türkiye sadece İstanbul sorunuyla değil bir hükümet sorunuyla karşı karşıya. Türkiye bir arayış dönemine girmiştir. Bu arayış hem iktidar hem de muhalefet açısından geçerlidir.

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