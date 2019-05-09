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Beşiktaş'ta Mikel Agu harekatı

Beşiktaş'ta Mikel Agu harekatı

Portekiz medyası, Beşiktaş'ın Porto'da forma giyen ön libero Mikel Agu'yu transfer etmek istediğini yazdı.

Sezon sonunda Medel'le yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın, Vitoria Setubal'de kiralık oynayan Portolu ön libero Mikel Agu ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Portekiz basınında yer alan haberde; Kartal'ın Nijeryalı futbolcu için belirlenen 2.5 milyon Euro'luk bonservisi ödemeye hazır olduğu belirtildi. 25 yaşındaki Agu, bir önceki sezonu ise Bursaspor'da kiralık geçirmişti.

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